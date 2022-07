Dopo le strette di mano tra Sala e Di Maio scoppia il gelo (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo le strette di mano, i complimenti e gli abbracci con il sindaco Giuseppe Sala, qualcosa nel progetto centrista di Luigi Di Maio si è già incrinato. Sembra passato un secolo da quella che sembrava una solida intesa quando, in realtà l’incontro – avvenuto a casa del primo cittadino di Milano e ufficialmente per discutere del Tribunale dei Brevetti – risale soltanto a mercoledì. Insomma Dopo nemmeno 24 ore c’è già stato quello che appare come un clamoroso dietrofront da parte di Sala che non ha esitato a rifilare severe bordate al ministro degli Esteri e capaci di minare l’intero progetto per un ‘partito dei sindaci’ fin nelle sue – fragili – fondamenta. Dichiarazioni, quelle del sindaco di Milano destinate a far parlare a lungo visto che, a detta di molti, proprio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 luglio 2022)ledi, i complimenti e gli abbracci con il sindaco Giuseppe, qualcosa nel progetto centrista di Luigi Disi è già incrinato. Sembra passato un secolo da quella che sembrava una solida intesa quando, in realtà l’incontro – avvenuto a casa del primo cittadino di Milano e ufficialmente per discutere del Tribunale dei Brevetti – risale soltanto a mercoledì. Insommanemmeno 24 ore c’è già stato quello che appare come un clamoroso dietrofront da parte diche non ha esitato a rifilare severe bordate al ministro degli Esteri e capaci di minare l’intero progetto per un ‘partito dei sindaci’ fin nelle sue – fragili – fondamenta. Dichiarazioni, quelle del sindaco di Milano destinate a far parlare a lungo visto che, a detta di molti, proprio ...

