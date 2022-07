Ciclismo | Europei su strada 2024 nelle Fiandre

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 luglio 2022) “L’Unione Ciclistica Europea ha assegnato oggi i CampionatiUecdelalle, e in particolare alla provincia di Limburgo“. Lo fa sapere l’Uec con una nota. “I campionati si svolgeranno dall’11 al 15 settembree Heusden-Zolder e Hasselt sono le città di partenza e arrivo. I Campionatisu, che prevedono 13 gare in 5 giorni per le categorie Elite, Under 23 e Juniores (uomini e donne), sono una novità assoluta per le. Hooglede-Gits ha già ospitato un Campionato europeo nel 2009, ma allora solo con gli Under 23 e gli Juniors. Il Limburgo, una delle province ciclistiche fiamminghe più innovative e all’avanguardia, sarà lo scenario della gara per il titolo europeo nel settembre?. ...