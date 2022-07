Calciomercato Lazio, Casale chiude Romagnoli definitivamente (Di giovedì 7 luglio 2022) Chiusura della Lazio per il giocatore che Maurizio Sarri tanto voleva, Nicolò Casale potrebbe però chiudere la strada all’attesissimo Romagnoli PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ieri sera è arrivato il si definitivo del Verona per il trasferimento di Nicolò Casale in casa biancoceleste, il difensore partirà per una cifra intorno ai 10 milioni Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 7 luglio 2022) Chiusura dellaper il giocatore che Maurizio Sarri tanto voleva, Nicolòpotrebbe peròre la strada all’attesissimoPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ieri sera è arrivato il si definitivo del Verona per il trasferimento di Nicolòin casa biancoceleste, il difensore partirà per una cifra intorno ai 10 milioni Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialSSLazio, il @ClubBrugge vuole Vedat #Muriqi - DiMarzio : . @OfficialSSLazio, per la porta il nome forte è quello di #Maximiano del @GranadaCF - DiMarzio : . @OfficialSSLazio, è fatta per l'arrivo di #Casale dall'@HellasVeronaFC - PizziSimone : Per Guido la campagna acquisti è solo quella che je piace a lui. È in grado di dire nefandezze incredibili per sost… - LazioNews_24 : Calciomercato #Lazio, #RaulMoro e #FlorianiMussolini verso il prestito -