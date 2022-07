Benevento-Pozzo: spuntano le cifre per il giocatore argentino (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Benevento continua a lavorare per portare in Italia il centrocampista Tomas Pozzo. La società giallorossa ha incontrato gli agenti del mancino argentino, formulando una prima offerta. Stando a quanto riferito dal Sud America, Pasquale Foggia avrebbe messo sul piatto 300mila euro per il prestito, con diritto di riscatto fissato intorno ai due milioni e mezzo di euro. La soluzione, però, non sarebbe gradita all’Independiente, proprietario del cartellino di “Toto”. Il club argentino non vorrebbe cedere in prestito Pozzo, preferendo un trasferimento definitivo. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un nuovo incontro tra i rappresentati del calciatore ed emissari del Benevento per provare a chiudere l’affare. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilcontinua a lavorare per portare in Italia il centrocampista Tomas. La società giallorossa ha incontrato gli agenti del mancino, formulando una prima offerta. Stando a quanto riferito dal Sud America, Pasquale Foggia avrebbe messo sul piatto 300mila euro per il prestito, con diritto di riscatto fissato intorno ai due milioni e mezzo di euro. La soluzione, però, non sarebbe gradita all’Independiente, proprietario del cartellino di “Toto”. Il clubnon vorrebbe cedere in prestito, preferendo un trasferimento definitivo. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un nuovo incontro tra i rappresentati del calciatore ed emissari delper provare a chiudere l’affare. L'articolo ...

