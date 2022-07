Allerta maltempo in molte regioni. Ma il caldo non molla ed è sempre più allarme siccità (Di giovedì 7 luglio 2022) Durerà solo una manciata di giorni la "ritirata" di Caronte , il torrido anticiclone africano che da settimane domina in mezza Europa aiutando a causare una siccità definita oggi a Strasburgo come la "... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 7 luglio 2022) Durerà solo una manciata di giorni la "ritirata" di Caronte , il torrido anticiclone africano che da settimane domina in mezza Europa aiutando a causare unadefinita oggi a Strasburgo come la "...

DPCgov : ????#allertaARANCIONE, venerdì #8luglio, su Molise e Puglia ?? ??#allertaGIALLA su sette regioni ??????? In arrivo tempor… - fanpage : Continua l'ondata di #maltempo su una parte dell'Italia, diramata per domani un'altra allerta meteo. Le regioni int… - medicojunghiano : RT @QuintoPotereV: ?? #Maltempo in #Puglia, in arrivo temporali e grandinate: diramata allerta arancione per 24 ore ?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Campania, allerta meteo gialla dalle ore 20:00 e fino alle ore 14:00 di venerdì 8 luglio 2022 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Campania, allerta meteo gialla dalle ore 20:00 e fino alle ore 14:00 di venerdì 8 luglio 2022 -