50 anni fa il delitto Falvella di Francesco Cuoco Salerno, 7 luglio 1972: forse per i più giovani è una data che non significa nulla, che non appare meritevole di particolare menzione, ma per i salernitani meno giovani e soprattutto per quelli che hanno alle spalle la militanza politica, come si chiamava un tempo l'impegno a 360 gradi-spesso totalizzante della propria esistenza- nelle formazioni politiche della destra e della sinistra, è un giorno di lutto e di sconfitta, da qualsiasi angolatura di parte lo si voglia vedere, il giorno in cui un diciannovenne salernitano, Carlo Falvella, perde la vita a causa delle proprie convinzioni politiche e per la difesa delle proprie idee. Cinquant'anni fa, in un clima politico e sociale a dir poco arroventato dal rigurgito antifascista strumentalmente alimentato dal paventato affievolirsi dell'onda lunga della contestazione giovanile del 68' ...

