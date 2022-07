Pubblicità

gparagone : Parlare di PACE continuando a spedire ARMI (ora pure offensive) non ha senso. A meno che il fine non sia spingere… - ladyonorato : Le armi donate da USA e UE a #Zelensky continuano a mietere vittime fra i civili ucraini. Kiev bombarda il Donbass,… - VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: #Zelensky: 'Armi ricevute iniziano a funzionare'. - infoitestero : Zelensky: 'Armi ricevute iniziano a funzionare' - lifestyleblogit : Zelensky: 'Armi ricevute iniziano a funzionare' - -

... e si conferma l'uso dell'Ucraina come vittima, approfittando dell'offerta fattane daper ... Quanto all'esercizio vero e proprio della guerra esso viene assicurato dalla NATO con le..."Letacciano e il conflitto lasci presto spazio alla pace". Questo è il nuovo appello della Cei per ... Il presidente ucrainoha affermato che la priorità per l'Ucraina rimane la "sicurezza ...Il presidente ucraino: "Avanziamo a Kherson e Zaporizhzhia". Ursula von der Leyen avverte su possibili nuovi tagli o blocco del gas russo ...La guerra è finita, almeno per noi. In Ucraina no, la guerra continua, le bombe continuano a cadere, i russi ad avanzare, ma noi è come se non ne volessimo più sapere. La ...