Un piccolo favore: trama, cast e trailer del film tratto da una storia vera? (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un piccolo favore è un film di genere thriller che è ispirato da un romanzo. Nelle sale cinematografiche italiane è arrivato nel 2018 e il 6 luglio 2022 è mandato in onda su Rai 2 con la possibilità vi vederlo anche in streaming su RaiPlay. Un piccolo favore: trama “Un piccolo favore” è un film del 2018 diretto da Paul Feig. La storia mette al centro le vicende di Stephanie (Anna Kendrick) è una mamma vlogger che cerca di scoprire la verità dietro la scomparsa della sua migliore amica, Emily (Blake Lively). Stephanie è affiancata dal marito di Emily, Sean (Henry Golding), in questa ricerca che darà vita a colpi di scena, tradimenti, segreti e rivelazioni, amori, omicidi e vendette. Un piccolo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Unè undi genere thriller che è ispirato da un romanzo. Nelle sale cinematografiche italiane è arrivato nel 2018 e il 6 luglio 2022 è mandato in onda su Rai 2 con la possibilità vi vederlo anche in streaming su RaiPlay. Un“Un” è undel 2018 diretto da Paul Feig. Lamette al centro le vicende di Stephanie (Anna Kendrick) è una mamma vlogger che cerca di scoprire la verità dietro la scomparsa della sua migliore amica, Emily (Blake Lively). Stephanie è affiancata dal marito di Emily, Sean (Henry Golding), in questa ricerca che darà vita a colpi di scena, tradimenti, segreti e rivelazioni, amori, omicidi e vendette. Un...

Pubblicità

Sportygirl73 : RT @GINA32451015: @maolindas @susy962 RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT STRAURGENTISSIMO PER LORO AIUTIAMOLI A VIVERE UN PICCOLO AIUTO… - il_piccolo : Sciopero dei taxi, sul web gli utenti schierati contro la categoria e a favore della concorrenza - redastras : RT @bespectacled98: Piccolo esercizio di scrittura ispirato a law and order, per favore mind the warnings a inizio capitolo non voglio urta… - actionratio_ : RT @bespectacled98: Piccolo esercizio di scrittura ispirato a law and order, per favore mind the warnings a inizio capitolo non voglio urta… - bespectacled98 : Piccolo esercizio di scrittura ispirato a law and order, per favore mind the warnings a inizio capitolo non voglio… -