Ultime Notizie – Covid, Ricciardi: “Ondata cresce, stop a smart working non aiuta” (Di mercoledì 6 luglio 2022) “L’Ondata di Covid continuerà a crescere nei prossimi giorni. Il picco ci sarà dopo la seconda metà di luglio. Questo non vuol dire, però, che finirà tutto. Seguirà infatti la dinamica che conosciamo di calo dei casi, fino alla fine di agosto. Un break ci sarà, probabilmente, tra fine agosto e l’inizio di settembre”. A dirlo all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. Dopo, però, “se non avremo preso le necessarie misure di contenimento in tempo, a settembre ricomincerà l’innalzamento dei casi e, a ottobre, potremo avere una nuova esplosione. Ma tutto dipende da noi. Il virus si può contrastare se non abbassiamo la guardia”, avverte Ricciardi sottolineando che anche i luoghi di lavoro, dove si comincia ad ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 6 luglio 2022) “L’dicontinuerà are nei prossimi giorni. Il picco ci sarà dopo la seconda metà di luglio. Questo non vuol dire, però, che finirà tutto. Seguirà infatti la dinamica che conosciamo di calo dei casi, fino alla fine di agosto. Un break ci sarà, probabilmente, tra fine agosto e l’inizio di settembre”. A dirlo all’Adnkronos Salute Walter, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. Dopo, però, “se non avremo preso le necessarie misure di contenimento in tempo, a settembre ricomincerà l’innalzamento dei casi e, a ottobre, potremo avere una nuova esplosione. Ma tutto dipende da noi. Il virus si può contrastare se non abbassiamo la guardia”, avvertesottolineando che anche i luoghi di lavoro, dove si comincia ad ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Koulibaly, Inter, Sassuolo e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - acino2020 : @scafato @mr_pac @mattegeo @MaryNewsWeb Però la fonte che suggerisce, per quanto utile e seria, le ultime notizie r… - zazoomblog : Ultime Notizie – Il corsivo? Per la Cei “nuova stagione che va capita meglio” - #Ultime #Notizie #corsivo? #“nuova -