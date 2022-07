Snickers al cucchiaio | la barretta più popolare che c’è diventa un semifreddo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Le barrette al cioccolato sono uno dei prodotti a cui difficilmente sappiamo resistere. Unache piace, da sempre, a grandi è piccini è ladolcecontenente arachidi, cioccolato al latte e caramello. Se è una delle tue delizie preferite qui di seguito troverai la ricetta di un dessert che si ispira alla. Questo dolce sarà cremoso e croccante e tanto, tanto goloso. La preparazione è così semplice e veloce che potrai realizzare questo dessert anche ogni giorno. Gli ingredienti da usare per questo dolce, da dividere in 3 porzioni, sono: 90 gr di cioccolato 150 gr di arachidi 100 gr di biscotti al cioccolato 100 ml di panna calda 40 gr di zucchero a velo 200 ml di panna fredda 50 gr di latte condensato e bollito Procedimento: Cominciamo riducendo in pezzetti ...