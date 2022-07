Sì allo Ius Scholae, Gori: “Ci riguarda, a Bergamo 3700 studenti stranieri” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Bergamo. A latere della votazione del Pums, viene discusso l’ordine del giorno urgente presentato dalla maggioranza del consiglio comunale di Bergamo sul delicato tema dello Ius Scholae. Un testo accorato, che vede come primo firmatario il sindaco Giorgio Gori, che invita la politica romana non solo a prendere in esame l’argomento, e a farlo con una certa celerità, ma anche a sollecitare i parlamentari tutti per votare a favore di una legge in grado di garantire la cittadinanza agli studenti immigrati. E la minoranza si astenie, e non senza polemiche, storcendo il naso non solo sull’argomento, ritenuto di carattere nazionale e fuori luogo per la sede della discussione, ma anche per la bocciatura dell’urgenza presentata con l’ordine del giorno di Enrico Facoetti, riferito al caro vita e al caro ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 luglio 2022). A latere della votazione del Pums, viene discusso l’ordine del giorno urgente presentato dalla maggioranza del consiglio comunale disul delicato tema dello Ius. Un testo accorato, che vede come primo firmatario il sindaco Giorgio, che invita la politica romana non solo a prendere in esame l’argomento, e a farlo con una certa celerità, ma anche a sollecitare i parlamentari tutti per votare a favore di una legge in grado di garantire la cittadinanza agliimmigrati. E la minoranza si astenie, e non senza polemiche, storcendo il naso non solo sull’argomento, ritenuto di carattere nazionale e fuori luogo per la sede della discussione, ma anche per la bocciatura dell’urgenza presentata con l’ordine del giorno di Enrico Facoetti, riferito al caro vita e al caro ...

Pubblicità

SimoneAlliva : Cantalmessa (#Lega): 'A Roma una baby gang ha picchiato due ragazzi disabili. Tutto questo mentre la sinistra conti… - Agenzia_Ansa : Via libera dalla Commissione Affari costituzionali della Camera alla proposta di legge sulla cittadinanza sulla bas… - SusannaCeccardi : In una situazione come questa, dove dobbiamo affrontare la crisi energetica, l'inflazione quasi al 9%, la siccità c… - GramsciAG : RT @SimoneAlliva: Cantalmessa (#Lega): 'A Roma una baby gang ha picchiato due ragazzi disabili. Tutto questo mentre la sinistra continua a… - fabiobellentani : RT @SimoneAlliva: Cantalmessa (#Lega): 'A Roma una baby gang ha picchiato due ragazzi disabili. Tutto questo mentre la sinistra continua a… -