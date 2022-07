Sampdoria, Thorsby in uscita: Salernitana o la Bundesliga nel futuro (Di mercoledì 6 luglio 2022) Thorsby tra Salernitana e Union Berlino per il futuro. Il centrocampista norvegese è in uscita dalla Sampdoria Il futuro di Morten Thorsby. Il norvegese è in uscita dalla Sampdoria e si parte da una richiesta economica compresa tra i 6 e gli 8 milioni di euro. Al momento la Salernitana è in vantaggio, nonostante la prima offerta da 4,5 milioni sia stata respinta. Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, non è da sottovalutare in ogni caso la pista che porta all’Union Berlino. Il club tedesco sta monitorando da settimane il norvegese e potrebbe sfruttare la volontà del giocatore che di buon grado accetterebbe la Bundesliga. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022)trae Union Berlino per il. Il centrocampista norvegese è indallaIldi Morten. Il norvegese è indallae si parte da una richiesta economica compresa tra i 6 e gli 8 milioni di euro. Al momento laè in vantaggio, nonostante la prima offerta da 4,5 milioni sia stata respinta. Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, non è da sottovalutare in ogni caso la pista che porta all’Union Berlino. Il club tedesco sta monitorando da settimane il norvegese e potrebbe sfruttare la volontà del giocatore che di buon grado accetterebbe la. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialUSS1919, previsto incontro con la @sampdoria per #Thorsby. Proseguono le trattative con l… - CalcioNews24 : #Thorsby in uscita dalla #Sampdoria ?? - ZonaBianconeri : RT @JuventusLeaks: #Calciomercato | @OfficialUSS1919, previsto incontro con la @sampdoria per #Thorsby. Proseguono le trattative con la #Ju… - JuventusLeaks : #Calciomercato | @OfficialUSS1919, previsto incontro con la @sampdoria per #Thorsby. Proseguono le trattative con l… - aleeremos : SN24 – Calciomercato #Sampdoria: #Thorsby tra #Salernitana e #UnionBerlino @SampNews24 -