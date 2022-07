Paura per Santana: malore durante un concerto in Michigan (Di mercoledì 6 luglio 2022) Momenti di panico per i fan di uno dei più grandi e amati chitarristi viventi: sviene per un malore sul palco Carlos Santana, a 40 minuti da inizio concerto. malore per il musicista messicano autore di successi immortali come “Oye Como Va?”, “Maria Maria”, “Black Magic Woman”. Adesso sta bene e rassicura su Facebook: “grazie a tutti voi per le vostre preziose preghiere, ero disidratato e sono svenuto.” Anche il team della leggenda del blues conferma: è stato un colpo di calore e di stanchezza. Il chitarrista 74enne, durante il concerto, è stato soccorso dal suo staff, allertato dal suo accasciarsi vicino alla posizione del percussionista. Spiacevole incidente che gli costerà la data di Burgettstown, Pennsylvania, ma non il tour. “Grazie a voi per le vostre preziose preghiere”, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Momenti di panico per i fan di uno dei più grandi e amati chitarristi viventi: sviene per unsul palco Carlos, a 40 minuti da inizioper il musicista messicano autore di successi immortali come “Oye Como Va?”, “Maria Maria”, “Black Magic Woman”. Adesso sta bene e rassicura su Facebook: “grazie a tutti voi per le vostre preziose preghiere, ero disidratato e sono svenuto.” Anche il team della leggenda del blues conferma: è stato un colpo di calore e di stanchezza. Il chitarrista 74enne,il, è stato soccorso dal suo staff, allertato dal suo accasciarsi vicino alla posizione del percussionista. Spiacevole incidente che gli costerà la data di Burgettstown, Pennsylvania, ma non il tour. “Grazie a voi per le vostre preziose preghiere”, ...

