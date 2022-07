Pallanuoto, il Settebello preparerà la Super Final di World League in collegiale con gli USA (Di mercoledì 6 luglio 2022) A pochi giorni dall’argento iridato, la Nazionale italiana di Pallanuoto si ritroverà per preparare la Super Final di World League, in programma dal 23 al 29 luglio a Strasburgo, in Francia: il Settebello di Alessandro Campagna sosterrà un collegiale, tra Los Angeles e San Francisco, assieme agli Stati Uniti. Il raduno è previsto al Centro Federale Polo Natatorio Frecciarossa ad Ostia venerdì 8 luglio, con partenza per gli Stati Uniti fissata per sabato 9 luglio: il collegiale durerà fino a martedì 19 luglio e si disputeranno anche due amichevoli ufficiali. Poi il rientro per disputare la World League. I CONVOCATI DELL’ITALIA Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Tommaso Gianazza, Vincenzo Renzuto Iodice (AN ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) A pochi giorni dall’argento iridato, la Nazionale italiana disi ritroverà per preparare ladi, in programma dal 23 al 29 luglio a Strasburgo, in Francia: ildi Alessandro Campagna sosterrà un, tra Los Angeles e San Francisco, assieme agli Stati Uniti. Il raduno è previsto al Centro Federale Polo Natatorio Frecciarossa ad Ostia venerdì 8 luglio, con partenza per gli Stati Uniti fissata per sabato 9 luglio: ildurerà fino a martedì 19 luglio e si disputeranno anche due amichevoli ufficiali. Poi il rientro per disputare la. I CONVOCATI DELL’ITALIA Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Tommaso Gianazza, Vincenzo Renzuto Iodice (AN ...

