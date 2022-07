Olanda, protesta degli agricoltori contro il governo: la polizia spara a un trattore – Video (Di mercoledì 6 luglio 2022) La polizia olandese ha sparato contro un trattore e arrestato tre manifestanti durante una notte di proteste particolarmente accese da parte degli agricoltori. La polizia della Frisia settentrionale ha dichiarato che nessuno è rimasto ferito nell’incidente. La polizia ha riferito di aver esploso dei colpi di avvertimento e sparato in direzione di un trattore che si era staccato dalla fila degli altri veicoli agricoli presenti. Ha poi aggiunto che c’è stato un tentativo di assalto nei confronti degli agenti e delle loro auto da parte dei manifestanti. Essendo stati sparati colpi di arma da fuoco, la polizia olandese ha reso noto di aver avviato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Laolandese hatoune arrestato tre manifestanti durante una notte di proteste particolarmente accese da parte. Ladella Frisia settentrionale ha dichiarato che nessuno è rimasto ferito nell’incidente. Laha riferito di aver esploso dei colpi di avvertimento eto in direzione di unche si era staccato dalla filaaltri veicoli agricoli presenti. Ha poi aggiunto che c’è stato un tentativo di assalto nei confrontiagenti e delle loro auto da parte dei manifestanti. Essendo statiti colpi di arma da fuoco, laolandese ha reso noto di aver avviato ...

