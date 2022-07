‘Ndrangheta, boss Rocco Morabito estradato dal Brasile (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Rocco Morabito, 56 anni, boss della ‘Ndrangheta e ritenuto uno dei più importanti trafficanti di droga al mondo, è atterrato all’aeroporto di Roma – Ciampino questa mattina. Morabito è stato estradato dal Brasile, dove era stato arrestato il 25 maggio 2021 dalla polizia federale brasiliana, nel corso di un’operazione congiunta con i Carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Reggio Calabria, supportati dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia – progetto I-Can e dalle agenzie statunitensi Dea e Fbi. Deve scontare una pena definitiva di 30 anni di reclusione. Considerato uno dei massimi broker del narcotraffico internazionale, era inserito nella lista dei latitanti di massima pericolosità facenti parte del ‘programma speciale di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) –, 56 anni,dellae ritenuto uno dei più importanti trafficanti di droga al mondo, è atterrato all’aeroporto di Roma – Ciampino questa mattina.è statodal, dove era stato arrestato il 25 maggio 2021 dalla polizia federale brasiliana, nel corso di un’operazione congiunta con i Carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Reggio Calabria, supportati dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia – progetto I-Can e dalle agenzie statunitensi Dea e Fbi. Deve scontare una pena definitiva di 30 anni di reclusione. Considerato uno dei massimi broker del narcotraffico internazionale, era inserito nella lista dei latitanti di massima pericolosità facenti parte del ‘programma speciale di ...

'Ndrangheta, boss Rocco Morabito estradato dal Brasile E' atterrato all'aeroporto di Roma - Ciampino, deve scontare 30 anni Rocco Morabito, 56 anni, boss della 'ndrangheta e ritenuto uno dei più importanti trafficanti di droga al mondo, è atterrato all'aeroporto di Roma - Ciampino questa mattina. Morabito è stato estradato dal Brasile, dove era ... 'Ndrangheta: estradato il boss Rocco Morabito, deve scontare 30 anni reclusione ... supportati dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia - progetto I - CAN (Interpol Cooperation Against 'ndrangheta) e dalle agenzie statunitensi DEA e FBI. Le indagini sono state ... la Repubblica E' atterrato all'aeroporto di Roma - Ciampino, deve scontare 30 anni Rocco Morabito, 56 anni,della 'e ritenuto uno dei più importanti trafficanti di droga al mondo, è atterrato all'aeroporto di Roma - Ciampino questa mattina. Morabito è stato estradato dal Brasile, dove era ...... supportati dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia - progetto I - CAN (Interpol Cooperation Against ') e dalle agenzie statunitensi DEA e FBI. Le indagini sono state ... Reggio Calabria sospesa e tutte le inchieste di 'ndrangheta - la Repubblica