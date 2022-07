Maurizio Costanzo, le belle parole per la sua ex: “Abbiamo avuto una relazione importante” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Maurizio Costanzo ha ammesso di aver perso la testa per una donna, prima di aver conosciuto e poi sposato Maria De Filippi nel lontano 1995. Di chi si tratta? Il giornalista anche a distanza di anni ha solo belle parole per questa donna, con la quale ha avuto una relazione importante. Maurizio Costanzo, la 30enne per la quale ha perso la testa Non tutti sanno che tra il 1983 e il 1986, Maurizio Costanzo ha avuto una relazione con Simona Izzo. Prima ancora, il famoso giornalista è stato sposato con altre due donne: Lori Sammartino e poi Flamina Morandi. Quando si sono innamorati, Simona aveva da poco concluso la relazione con Antonello Venditti ed era ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 6 luglio 2022)ha ammesso di aver perso la testa per una donna, prima di aver conosciuto e poi sposato Maria De Filippi nel lontano 1995. Di chi si tratta? Il giornalista anche a distanza di anni ha soloper questa donna, con la quale hauna, la 30enne per la quale ha perso la testa Non tutti sanno che tra il 1983 e il 1986,haunacon Simona Izzo. Prima ancora, il famoso giornalista è stato sposato con altre due donne: Lori Sammartino e poi Flamina Morandi. Quando si sono innamorati, Simona aveva da poco concluso lacon Antonello Venditti ed era ...

