L’Inter rafforza la difesa con Raoul Bellanova (Di mercoledì 6 luglio 2022) Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 07/06/2022 alle 14:18 est Bellanova, dal Cagliari, arriva per contendersi il ruolo di terzino destro contro Dumfries Il giocatore ha frequentato le giovanili del Milan dal 2006 al 2019 Raoul Bellanova diventa un nuovo giocatore Inter di Milano, l’esterno italiano arriva in prestito, dal Cagliari, con opzione di acquisto. Nonostante la grande stagione disputata, il suo obiettivo sarà quello di sfidare Dumfries, senza dubbio, uno dei migliori giocatori ‘nerazzurri’. È il quinto acquisto per la prossima stagione, seguendo le orme di Lukaku, Asllani, Mkhitaryan e Onana. Passato ‘rossoneri’ Il calciatore è stato più volte internazionale con l’Italia Sub 21, e nelle sue prime dichiarazioni ha scoperto un segreto che aveva ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 6 luglio 2022) Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 07/06/2022 alle 14:18 est, dal Cagliari, arriva per contendersi il ruolo di terzino destro contro Dumfries Il giocatore ha frequentato le giovanili del Milan dal 2006 al 2019diventa un nuovo giocatore Inter di Milano, l’esterno italiano arriva in prestito, dal Cagliari, con opzione di acquisto. Nonostante la grande stagione disputata, il suo obiettivo sarà quello di sfidare Dumfries, senza dubbio, uno dei migliori giocatori ‘nerazzurri’. È il quinto acquisto per la prossima stagione, seguendo le orme di Lukaku, Asllani, Mkhitaryan e Onana. Passato ‘rossoneri’ Il calciatore è stato più volte internazionale con l’Italia Sub 21, e nelle sue prime dichiarazioni ha scoperto un segreto che aveva ...

Pubblicità

Gianni67055117 : @ilwate_r E invece no perché il fatto che tifi un altra squadra rafforza di più il tuo personaggio e il tuo odio vi… - helder39691713 : RT @The_Luro: E comunque con Lukaku e si spera in iddio con Dybala l'Inter si rafforza in attacco. Con Onana spero Handanovic crepi.Gli inn… - GioGioInter : RT @The_Luro: E comunque con Lukaku e si spera in iddio con Dybala l'Inter si rafforza in attacco. Con Onana spero Handanovic crepi.Gli inn… - sauIsuning : RT @The_Luro: E comunque con Lukaku e si spera in iddio con Dybala l'Inter si rafforza in attacco. Con Onana spero Handanovic crepi.Gli inn… - NackaSkoglund89 : RT @The_Luro: E comunque con Lukaku e si spera in iddio con Dybala l'Inter si rafforza in attacco. Con Onana spero Handanovic crepi.Gli inn… -

UFFICIALE: Mkhitaryan è un nuovo giocatore dell'Inter: il comunicato L'ex Roma firma un contratto di due anni. UFFICIALE: MKHITARYAN E'... UFFICIALE: MKHITARYAN E' UN NUOVO GIOCATORE DELL'INTER: IL ... La simbiosi padre - figlio si rafforza proprio nel segno del pallone ... Inter, UFFICIALE Mkhitaryan: 'Il primo armeno della nostra storia, sulle orme di Djorkaeff' IL COMUNICATO - Questo l'intero comunicato: 'C'è un mondo, dentro ... 'Il primo armeno della storia dell'Inter: parte da Yerevan la ... La simbiosi padre - figlio si rafforza proprio nel segno del ... Inter - News Ufficiali 'ex Roma firma un contratto di due anni. UFFICIALE: MKHITARYAN E'... UFFICIALE: MKHITARYAN E' UN NUOVO GIOCATORE DELL': IL ... La simbiosi padre - figlio siproprio nel segno del pallone ...IL COMUNICATO - Questo'intero comunicato: 'C'è un mondo, dentro ... 'Il primo armeno della storia dell': parte da Yerevan la ... La simbiosi padre - figlio siproprio nel segno del ... Henrikh Mkhitaryan è un nuovo giocatore dell'Inter