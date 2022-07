La volante della Polizia centrata sulla A1 da un automobilista che non si è fermato all’alt | VIDEO (Di mercoledì 6 luglio 2022) La volante era ben visibile, posta in mezzo alla carreggiata dell’Autostrada – all’altezza di Parma, in direzione Milano – per far rallentare gli automobilisti in quel tratto di strada dove si era consumato, poco prima, un altro incidente sulla A1. E solo la prontezza di riflessi degli agenti ha fatto sì che quanto avvenuto questa mattina non si trasformasse in una tragedia. Perché un uomo alla guida di una Volvo blu elettrica è piombata a tutta velocità sul mezzo della Polizia provocando un impatto violentissimo immortalato dalle telecamere installate su quel tratto autostradale. L’incidente in #autostrada A1 questa mattina, gli agenti della polstrada illesi #crash #Polizia pic.twitter.com/KIwOhwsjYO — Alessandro Mediani (@A Medianii) July 6, 2022 Incidente A1, la ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Laera ben visibile, posta in mezzo alla carreggiata dell’Autostrada –ezza di Parma, in direzione Milano – per far rallentare gli automobilisti in quel tratto di strada dove si era consumato, poco prima, un altro incidenteA1. E solo la prontezza di riflessi degli agenti ha fatto sì che quanto avvenuto questa mattina non si trasformasse in una tragedia. Perché un uomo alla guida di una Volvo blu elettrica è piombata a tutta velocità sul mezzoprovocando un impatto violentissimo immortalato dalle telecamere installate su quel tratto autostradale. L’incidente in #autostrada A1 questa mattina, gli agentipolstrada illesi #crash #pic.twitter.com/KIwOhwsjYO — Alessandro Mediani (@A Medianii) July 6, 2022 Incidente A1, la ...

