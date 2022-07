Il patto del grano tra Italia e Turchia con l’ok degli Stati Uniti

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Ancora «dieci giorni» per sbloccare ildi Kiev nei porti minati. L’incontro ad Ankara tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è concluso con la firma di nove accordi bilaterali. Ma il dossier più urgente è quello che riguarda lo sblocco delucraino, su cui il leader turco lascia intendere che si potrebbe essere finalmente a un punto di svolta. A mancare è sempre l’adesione di Mosca al piano studiato dallacon Onu e Ucraina. «Ma noi crediamo di poter mediare e nei prossimi giorni aumenteremo i contatti. Cercheremo di arrivare a un risultato anche in una settimana», dice Erdogan in conferenza stampa, ottenendo sul punto la pronta sponda di Mario Draghi. «Sarebbe un primo segnale importante di pace», spiega il premier, sottolineando come l’apertura avrebbe a tutti gli ...

... spiega il premier, sottolineando come l'apertura avrebbe a tutti gli effetti un "valore strategico" per la risoluzione del conflitto. Washington ha spinto e benedetto il patto. La genesi della ...