Giorgia Palmas e Melissa Satta, che vita da ex veline in Sardegna! (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si è ufficialmente aperta l’estate in Sardegna con il ritorno delle veline. Giorgia Palmas è spiaggiata a Costa Rei insieme alle figlie Mia e Sofia e al marito Filippo Magnini. Melissa Satta ha inaugurato il periodo dei bikini in Costa Smeralda con il figlio Maddox e il compagno Mattia Rivetti. E tra panorami mozzafiato, mare incantevole e fisici da capogiro, è partita la stagione bollente. Prima è partita Giorgia Palmas con le bambine, poi l’ha raggiunta Magnini. Ma la famigliola ora si gode il relax a casa della ex velina tra bagni di sole, sessioni di tintarella, ma soprattutto tante coccole sul bagnasciuga. Anche per la Satta il mare fa rima con il cuore. Il suo nuovo compagno Mattia Rivetti non la lascia sola e mentre lei sguazza tra sport ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si è ufficialmente aperta l’estate in Sardegna con il ritorno delleè spiaggiata a Costa Rei insieme alle figlie Mia e Sofia e al marito Filippo Magnini.ha inaugurato il periodo dei bikini in Costa Smeralda con il figlio Maddox e il compagno Mattia Rivetti. E tra panorami mozzafiato, mare incantevole e fisici da capogiro, è partita la stagione bollente. Prima è partitacon le bambine, poi l’ha raggiunta Magnini. Ma la famigliola ora si gode il relax a casa della ex velina tra bagni di sole, sessioni di tintarella, ma soprattutto tante coccole sul bagnasciuga. Anche per lail mare fa rima con il cuore. Il suo nuovo compagno Mattia Rivetti non la lascia sola e mentre lei sguazza tra sport ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Giorgia Palmas e Melissa Satta, che vita da ex veline in Sardegna! #maddox #sassari #mia #elisabettacanalis #satta - Giorgia_Palmas : Cartolina di inizio estate ?? - libertfly : Matrimoni da star: gli ultimi trend bridal indossati dalle celebrities - Giorgia_Palmas : Un risotto con le pere non si rifiuta mai ?? La nostra versione su @assaggiofficial #adv - infoitcultura : Melissa Satta e Giorgia Palmas, trasparenze in spiaggia: gli italiani impazziscono -