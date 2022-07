Gabriel Jesus deriso dai media brasiliani per essersi unito all’Arsenal

(Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-06 12:04:40 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:è statoper la sua decisione di unirsiquest’estate. Dopo quella che sembrava un’età, l’Arsenal ha finalmente annunciatocome suo giocatore il 4 luglioth. Si dice che i Gunners abbiano pagato 45 milioni di sterline per il sudamericano, conmesso nero su bianco con un contratto di cinque anni. Sul Cloud n°9 Benvenutopic.twitter.com/kPgOx9uVZd — Arsenale (@Arsenale) 4 luglio 2022ha anche ricevuto la maglia numero 9 e dovrebbe essere la principale fonte di gol del nord londinese la prossima stagione. Annuncio ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Arsenal, ufficiale l’acquisto di Gabriel #Jesus - PuniLeYeezy : @whodfuckisraff @__francamente il vero riconosce il vero ?? fra accatt't Gabriel jesus fa abuso non si ferma 38 gol… - gjoegl : Fatemi capire cazzari,ma Gabriel Jesus non doveva andare alla juve??? - lanini66 : @SMaurizi Svelato l’arcano: - CalcioOggi : Arsenal, ecco Gabriel Jesus: gli acquisti da record dei Gunners. CLASSIFICA - Sky Sport -

Molto più costosIall'Arsenal e Kalvin Phillips al Manchester City. Ecco i principali movimenti delle big d'Europa (e non solo) CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE ANDREAS CHRISTENSEN ...Per Alvaro Morata al momento c'è la permanenza all'Atletico Madrid, con l'Arsenal che ha presoe in attesa di eventuali nuove offerte. Per Paulo Dybala il discorso è ancora più ...Piomba una big di Premier su Sergej Milinkovic-Savic: nuova concorrente per il sogno di mercato di Max Allegri ...Finalmente, dopo un corteggiamento durato parecchio tempo, l’Arsenal è riuscito a mettere le mani su Gabriel Jesus, attaccante brasiliano del Manchester City che nonostante la giovane età ha già fatto ...