Federal Reserve prevede nuovo rialzo dei tassi da 0,50 o 0,75 punti (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Federal Reserve resta orientata a portare avanti in maniera energica la sua manovra restrittiva: alla riunione del 14 e 15 giugno i componenti del direttorio hanno valutato che "alla prossima ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Laresta orientata a portare avanti in maniera energica la sua manovra restrittiva: alla riunione del 14 e 15 giugno i componenti del direttorio hanno valutato che "alla prossima ...

Pubblicità

lecriptovalute : RT “ Durante una conferenza organizzata dalla Federal Reserve, gli esperti si sono detti d'accordo sul fatto che le… - coralcrypto : Si sente parlare molto di FOMC in questi giorni, ma cos’è? Il FOMC (Federal Open Market Committee) è il comitato… - ITCointelegraph : Durante una conferenza organizzata dalla Federal Reserve, gli esperti si sono detti d'accordo sul fatto che le CBDC… - stefanopep3 : @AlienoGentile E continueranno a farlo. Quanto di questa operazione è pagata usando bilancio pubblico o denaro stam… - fulvio_oscar : RT @fulvio_oscar: Dollaro del Popolo non Federal Reserve ( USN US NOTE e sostenuta da oro ) La Calma prima della Tempesta - Il Dollaro è… -