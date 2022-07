Digitale terrestre: arriva quello che non hai mai visto prima | Milioni di italiani non crederanno ai loro occhi (e orecchie) (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il refarming del Digitale terrestre si è finalmente concluso e sono in arrivo importanti novità che riguardano l’alta definizione e l’inserimento di nuovi canali. Ecco quali saranno i principali cambiamenti. Lo scorso 28 giugno il processo di refarming si è finalmente concluso. Con questo termine – che può essere tradotto letteralmente con “riassegnazione” – si fa riferimento al passaggio da un tipo di tecnologia ad un altro. Digitale terrestre, nuovi canali in arrivo sulle nostre televisioni (fonte web)Negli scorsi mesi le regioni d’Italia hanno completato il passaggio alle nuove frequenze del Digitale terrestre, visto l’arrivo della nuova codifica DVB-T2. Durante il processo non sono mancati i disagi – dalla scomparsa di alcuni canali (sia televisivi che radio) ai ... Leggi su newstv (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il refarming delsi è finalmente concluso e sono in arrivo importanti novità che riguardano l’alta definizione e l’inserimento di nuovi canali. Ecco quali saranno i principali cambiamenti. Lo scorso 28 giugno il processo di refarming si è finalmente concluso. Con questo termine – che può essere tradotto letteralmente con “riassegnazione” – si fa riferimento al passaggio da un tipo di tecnologia ad un altro., nuovi canali in arrivo sulle nostre televisioni (fonte web)Negli scorsi mesi le regioni d’Italia hanno completato il passaggio alle nuove frequenze dell’arrivo della nuova codifica DVB-T2. Durante il processo non sono mancati i disagi – dalla scomparsa di alcuni canali (sia televisivi che radio) ai ...

Pubblicità

radiokemonia : Stai ascoltando: Jaki Graham-Round and Around La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: The Police-Spirits In The Material World La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Italcargo-Pubblicita' La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Bruce Springsteen-Dancing In the Dark La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Bruce Springsteen-Dancing In the Dark La musica anni 80 solo su -