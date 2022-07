Calciomercato Cagliari | summit con il Padova per Gagliano

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 luglio 2022), giornata di incontri con ilper Luca, attaccante che piace ai veneti Ilcontinua a lavorare anche sul fronte delle uscite e Lucaè tra i nomi che, presto, potrebbero trovare una nuova sistemazione. Il centravanti ha passato l’ultimo anno con la Primavera di Alessandro Agostini e cerca maggiore continuità. Come riportato da Gianluca Di Marzio, non si fermano gli interessamenti da parte delper il giovane attaccante del. Nella giornata di oggi è previsto un nuovo incontro che potrebbe essere decisivo per l’approdo in Serie C del calciatore italiano. L'articolo proviene da Calcio News 24.