Borussia Dortmund | ufficiale l’acquisto di Haller | arriva dall’Ajax

(Di mercoledì 6 luglio 2022) E’: Sebastienè un nuovo attaccante del. Il centravanti della Costa d’Avorioed è a tutti gli effetti il sostituto di Haaland. Contratto fino al 30 giugno 2026 per il bomber che in Olanda ha segnato gol a grappoli: “Siamo molto contenti di ingaggiato un centravanti esperto che ha recentemente fatto bene in Champions League – questo il commento del ds dei gialloneri, Sebastian Kehl – Il pacchetto complessivo è molto promettente. Sebastien è forte fisicamente e molto resistente. Con la sua esperienza, può anche offrire supporto e aiuto ai nostri giovani attaccanti”. SportFace.

