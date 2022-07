Alba Parietti, in costume una dea meravigliosa: il suo segreto – FOTO (Di mercoledì 6 luglio 2022) Scatti balneari di Alba Parietti che alla sua età sfodera ancora un fisico invidiabile: la showgirl svela un suo segreto di bellezza Alba Parietti semplicemente intramontabile. La showgirl ha compiuto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 6 luglio 2022) Scatti balneari diche alla sua età sfodera ancora un fisico invidiabile: la showgirl svela un suodi bellezzasemplicemente intramontabile. La showgirl ha compiuto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

caporaler82 : @marcocattaneo @pietrangola64 @claudiocerasa Ma poi basta co sto contraddittorio a tutti i costi che poi ci ritrovi… - caporaler82 : @MGloucester Smettiamola di chiedere contradditorio ovunque, che poi ci ritroviamo con alba parietti che parla di guerra in ucraina. - s7r0nz0 : Alda D’Eusanio e Alba Parietti come unico concorrente, si lo so che la prima è bandita dalla tv ma pensate al suo… - seenmax77 : RT @eva3000eva: Nel giorno del suo compleanno Alba Parietti si regala... l'amore più grande di sempre! - -