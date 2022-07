Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna, 3.784 contagi e 1 morto: bollettino 5 luglio (Di martedì 5 luglio 2022) Sono 3.784 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 5 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Si registra un morto: è deceduta una donna di 94 anni del Sud Sardegna. I 3.784 positivi sono stati confermati da 319 tamponi molecolari e 3.465 antigenici su un totale di 7.690 test processati. Sale a 11 (+3) il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e arriva a 150 (+18) quello dei posti letto occupati nell’area medica. Con 1.539 casi in più, arriva a 30.995 il numero di persone sottoposte all’isolamento domiciliare. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) Sono 3.784 ida coronavirus in, 52022, secondo numeri e datideldella regione. Si registra un: è deceduta una donna di 94 anni del Sud. I 3.784 positivi sono stati confermati da 319 tamponi molecolari e 3.465 antigenici su un totale di 7.690 test processati. Sale a 11 (+3) il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e arriva a 150 (+18) quello dei posti letto occupati nell’area medica. Con 1.539 casi in più, arriva a 30.995 il numero di persone sottoposte all’isolamento domiciliare. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

