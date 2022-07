Sfuma il miracolo per Sinner a Wimbledon, Djokovic vince in 5 set (Di martedì 5 luglio 2022) AGI - miracolo Sfumato sul centrale di Wimbledon per Jannik Sinner. Il 20enne tennista altoatesino si è trovato con merito in vantaggio due set a zero sul campione uscente Novak Djokovic e ha assaporato concretamente la possibilità della clamorosa vittoria nei quarti di finale. Un miracolo Sfumato nei successivi tre set vinti dal serbo che ha concluso la partita col punteggio di 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2. Una sconfitta che per Sinner sa tanto di vittoria perché, dopo aver battuto in quattro set negli ottavi il suo rivale generazionale Carlos Alcaraz, è stato sul punto di avere la meglio sul tennista n.1 del mondo (anche se la classifica Atp mai così assurda non dice questo). Una grande partita persa dopo quasi 4 erro di gioco che consacra l'altoatesino ... Leggi su agi (Di martedì 5 luglio 2022) AGI -to sul centrale diper Jannik. Il 20enne tennista altoatesino si è trovato con merito in vantaggio due set a zero sul campione uscente Novake ha assaporato concretamente la possibilità della clamorosa vittoria nei quarti di finale. Unto nei successivi tre set vinti dal serbo che ha concluso la partita col punteggio di 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2. Una sconfitta che persa tanto di vittoria perché, dopo aver battuto in quattro set negli ottavi il suo rivale generazionale Carlos Alcaraz, è stato sul punto di avere la meglio sul tennista n.1 del mondo (anche se la classifica Atp mai così assurda non dice questo). Una grande partita persa dopo quasi 4 erro di gioco che consacra l'altoatesino ...

