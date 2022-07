Sampdoria, domani il raduno a Bogliasco (Di martedì 5 luglio 2022) E’ in programma domani il raduno della Sampdoria a Bogliasco in vista dell’inizio della stagione. Il club è ancora in attesa di essere veduto, e alcuni sostengono che Massimo Ferrero potrebbe cederlo già entro la fine di settembre. Tra le tante voci di queste ultime settimane, l’ultima arriva dalla Gran Bretagna dove Redstone Capital, società specializzata nell’ideazione e costruzione di impianti sportivi, sarebbe al fianco del Fondo statunitense Cerberus per acquisire il club. Nel frattempo, Giampaolo ha chiamato tanti giovani per il raduno di domani, e alcuni di questi saranno osservati a Ponte di Legno aspettando poi il rientro dei vari Bereszynski, Colley, Damsgaard, Murillo, Rincon, Thorsby che si uniranno nei prossimi giorni, e infine Quagliarella. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) E’ in programmaildellain vista dell’inizio della stagione. Il club è ancora in attesa di essere veduto, e alcuni sostengono che Massimo Ferrero potrebbe cederlo già entro la fine di settembre. Tra le tante voci di queste ultime settimane, l’ultima arriva dalla Gran Bretagna dove Redstone Capital, società specializzata nell’ideazione e costruzione di impianti sportivi, sarebbe al fianco del Fondo statunitense Cerberus per acquisire il club. Nel frattempo, Giampaolo ha chiamato tanti giovani per ildi, e alcuni di questi saranno osservati a Ponte di Legno aspettando poi il rientro dei vari Bereszynski, Colley, Damsgaard, Murillo, Rincon, Thorsby che si uniranno nei prossimi giorni, e infine Quagliarella. SportFace.

