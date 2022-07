Monza, Schira: “Continua la caccia al difensore centrale” (Di martedì 5 luglio 2022) Monza Schira- Il Monza Continua il suo mercato in entrata e in uscita. Galliani sembra molto soddisfatto del lavoro fatto fino ad ora e vuole Continuare su questi passi. Dopo aver preso Sensi dall’Inter e ieri gran colpo, Pessina dall’Atalanta, il condor è alla ricerca di un centrale di difesa. Il Monza è inevitabilmente la squadra più attiva sul mercato, dopo aver preso anche Birindelli dal Pisa ora Galliani andrà all-in sul centrale. L’obbiettivo primario è sfumato, Nicolò Casale si accoderà alla corte di Sarri nelle prossime giornate. Nelle ultime ore come riferito dal noto insider di mercato, Nico Schira, il Monza ha sondato il nome di Marlon, ex Sassuolo con tanta esperienza. Il brasiliano aveva raggiunto De ... Leggi su seriea24 (Di martedì 5 luglio 2022)- Ilil suo mercato in entrata e in uscita. Galliani sembra molto soddisfatto del lavoro fatto fino ad ora e vuolere su questi passi. Dopo aver preso Sensi dall’Inter e ieri gran colpo, Pessina dall’Atalanta, il condor è alla ricerca di undi difesa. Ilè inevitabilmente la squadra più attiva sul mercato, dopo aver preso anche Birindelli dal Pisa ora Galliani andrà all-in sul. L’obbiettivo primario è sfumato, Nicolò Casale si accoderà alla corte di Sarri nelle prossime giornate. Nelle ultime ore come riferito dal noto insider di mercato, Nico, ilha sondato il nome di Marlon, ex Sassuolo con tanta esperienza. Il brasiliano aveva raggiunto De ...

Pubblicità

IlCavMilanista : @iIducadi @JoviAcm2 @NicoSchira @VaroneCatello09 Di Marzio parla di obbligo legato alla salvezza, anche Schira. In… - NCN_it : Schira: “Petagna, Monza in pressing: cena tra Galliani e Riso alla ricerca di un accordo” #Schira #Petagna… - SeEarn : Schira: “Petagna, Monza in pressing: cena tra Galliani e Riso alla ricerca di un accordo” #Schira #Petagna… - DiegoRi36248589 : CALCIOMERCATO - #Monza in pressing per Andrea #Petagna del #Napoli: cena al Kaimano tra #Galliani e #Riso per prova… - Diego31883 : CALCIOMERCATO - #Monza in pressing per Andrea #Petagna del #Napoli: cena al Kaimano tra #Galliani e #Riso per prova… -