Medico non si presenta in ospedale, trovata morta a casa. Indagano i carabinieri (Di martedì 5 luglio 2022) La aspettavano in ambulatorio per il turno mattutino all'ospedale Santa Maria Goretti dove lavorava come Medico nefrologo. Ma non vedendola arrivare i colleghi del nosocomio pontino si sono allarmati, ... Leggi su leggo (Di martedì 5 luglio 2022) La aspettavano in ambulatorio per il turno mattutino all'Santa Maria Goretti dove lavorava comenefrologo. Ma non vedendola arrivare i colleghi del nosocomio pontino si sono allarmati, ...

Pubblicità

PierluigiGuidi : @DarioGhezzi1 Da quando sei positivo? Io da lunedì scorso e il mio medico già da subito disse non prima del 7 - AlBosaz : @RestoFerma Attenzione non puoi suggerire prestazioni mediche, la Tachipirina ha devastanti effetti collaterali! To… - Bea91244242 : @enricomantecato @AStramezzi Figlia di medico, cresciuta in mezzo ai medici. I medici li conosco. Mi fido di Stra… - Frances82985867 : @OfficialTozzi - AnnaAlisa12 : RT @supercocco78: Mia cugina ha rischiato di morire. In ben 2 ospedali non sono riusciti a capire che aveva l'appendicite e ha rischiato da… -