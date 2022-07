Liberati due sacerdoti rapiti in Nigeria: tra loro anche un italiano (Di martedì 5 luglio 2022) Un blitz della polizia ha portato alla liberazione di padre Luigi Brena, sacerdote italiano di 64 anni rapito da un commando armato presso Ogunwenyi Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 luglio 2022) Un blitz della polizia ha portato alla liberazione di padre Luigi Brena, sacerdotedi 64 anni rapito da un commando armato presso Ogunwenyi

Pubblicità

enpaonlus : Porto Empedocle, lieto fine per i due piccoli di Aquila di Bonelli sottratti ai bracconieri - Giornale di Sicilia -… - il_piccolo : Liberati i due sacerdoti rapiti in Nigeria, c’è anche un religioso italiano - mattinodipadova : Liberati i due sacerdoti rapiti in Nigeria, c’è anche un religioso italiano - CorriereAlpi : Liberati i due sacerdoti rapiti in Nigeria, c’è anche un religioso italiano - messveneto : Liberati i due sacerdoti rapiti in Nigeria, c’è anche un religioso italiano: Padre Luigi Brena, ferito, è stato tra… -