Inter, Marotta: “Ecco la situazione riguardo Dybala” (Di martedì 5 luglio 2022) Inter Marotta- Oggi alle 17, Inzaghi ha partecipato alla prima conferenza stampa stagionale pre-ritiro. Inizialmente ha aperto la conferenza stampa, il direttore sportivo Beppe Marotta parlando della trattativa legata a Paulo Dybala. Inter, Marotta: “Ecco la situazione Dybala” Di seguito Ecco le dichiarazioni di Marotta: “Voglio solo accennare a un tema ampiamente dibattuto come Dybala: fa parte di quella serie di calciatori svincolati, ed è la prima volta che tanti svincolati di livello sono ancora fermi nel loro essere senza squadra. È la dimostrazione che il calcio sta cambiando, è un calcio che bada a contenere i costi. Dybala rappresentava un’opportunità ma non ... Leggi su seriea24 (Di martedì 5 luglio 2022)- Oggi alle 17, Inzaghi ha partecipato alla prima conferenza stampa stagionale pre-ritiro. Inizialmente ha aperto la conferenza stampa, il direttore sportivo Beppeparlando della trattativa legata a Paulo: “la” Di seguitole dichiarazioni di: “Voglio solo accennare a un tema ampiamente dibattuto come: fa parte di quella serie di calciatori svincolati, ed è la prima volta che tanti svincolati di livello sono ancora fermi nel loro essere senza squadra. È la dimostrazione che il calcio sta cambiando, è un calcio che bada a contenere i costi.rappresentava un’opportunità ma non ...

Pubblicità

tvdellosport : MAROTTA E INZAGHI IN ESCLUSIVA SU SPORTITALIA ?? Domani, a partire dalle ore 17, segui la conferenza stampa di Simo… - MatteoBarzaghi : Con l’arrivo di Inzaghi in sede l’Inter puó cominciare la nuova stagione. Conferenza di presentazione con l’allenat… - FBiasin : Oggi alle 17 #Marotta e #Inzaghi presentano la nuova stagione dell’#Inter. Se avete una domanda più intelligente d… - LGiubboni : @Andrea_82b15 @HenryHill90 @DiMarzio @Inter In realtà si è dimenticato una parola chiave. Marotta dice “rappresenta… - eldavidinho32 : RT @GoalItalia: 'Inter a posto in attacco, c'è rispetto e affetto' Marotta fa chiarezza sulla telenovela #Dybala ??? -