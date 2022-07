Evade dai domiciliari per una nuotata ma rischia di annegare: arrestato ragazzo di 26 anni (Di martedì 5 luglio 2022) Anche se ai domiciliari, aveva voglia di farsi una nuotata. Peccato che non abbia pensato a quanto il destino a volte possa avere un tempismo inaspettato. Dopo poco che si trovava in acqua, ha rischiato di annegare. E stava davvero per rimanerci secco. È stato salvato da un uomo che si trovava lì con la sua barca ma una volta identificato dalla polizia, hanno scoperto che in realtà il 26enne sarebbe dovuto rimanere a casa, ai domiciliari. La sua giustificazione? “Non so cosa sia accaduto, mi sono addormentato a casa e mi sono risvegliato al mare”. Leggi anche: E’ finita: Marco e Gabriele Bianchi condannati all’ergastolo. Willy ha avuto giustizia La vicenda Un vuoto di memoria. Questo il motivo che il ragazzo di 26 anni, ai domiciliari per rapine e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 luglio 2022) Anche se ai, aveva voglia di farsi una. Peccato che non abbia pensato a quanto il destino a volte possa avere un tempismo inaspettato. Dopo poco che si trovava in acqua, hato di. E stava davvero per rimanerci secco. È stato salvato da un uomo che si trovava lì con la sua barca ma una volta identificato dalla polizia, hanno scoperto che in realtà il 26enne sarebbe dovuto rimanere a casa, ai. La sua giustificazione? “Non so cosa sia accaduto, mi sono addormentato a casa e mi sono risvegliato al mare”. Leggi anche: E’ finita: Marco e Gabriele Bianchi condannati all’ergastolo. Willy ha avuto giustizia La vicenda Un vuoto di memoria. Questo il motivo che ildi 26, aiper rapine e ...

