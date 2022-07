Decreto Aiuti, il M5s: “Non faremo sgambetti”. Il governo pronto a porre la fiducia sul testo: ipotesi astensione sull’inceneritore di Roma (Di martedì 5 luglio 2022) Dal Movimento assicurano: “Non faremo sgambetti su un Decreto con 25 miliardi per aiutare famiglie e imprese”. Ma l’appuntamento alla Camera con il Decreto Aiuti – approvato in Consiglio dei ministri a inizio maggio e da convertire in legge entro il 16 luglio – è ricco di incognite. E si sovrappone in modo pericoloso al faccia a faccia tra il leader 5s Giuseppe Conte e il premier Mario Draghi, già in programma per lunedì ma poi rinviato a mercoledì dopo il disastro della Marmolada. Lunedì a Montecitorio è iniziata la discussione generale sul testo, che contiene soprattutto due punti indigesti ai grillini: la norma che attribuisce al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, i poteri speciali per realizzare un inceneritore che sblocchi la crisi dei rifiuti nella Capitale, e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Dal Movimento assicurano: “Nonsu uncon 25 miliardi per aiutare famiglie e imprese”. Ma l’appuntamento alla Camera con il– approvato in Consiglio dei ministri a inizio maggio e da convertire in legge entro il 16 luglio – è ricco di incognite. E si sovrappone in modo pericoloso al faccia a faccia tra il leader 5s Giuseppe Conte e il premier Mario Draghi, già in programma per lunedì ma poi rinviato a mercoledì dopo il disastro della Marmolada. Lunedì a Montecitorio è iniziata la discussione generale sul, che contiene soprattutto due punti indigesti ai grillini: la norma che attribuisce al sindaco di, Roberto Gualtieri, i poteri speciali per realizzare un inceneritore che sblocchi la crisi dei rifiuti nella Capitale, e ...

