Blanco, sulla sedia a rotelle: ai fan si stringe il cuore (Di martedì 5 luglio 2022) Blanco ancora non ha ripreso a camminare e l’immagine del vincitore di Sanremo sulla sedia a rotelle ha lasciato senza parole molti fan. Scopriamo come sta adesso. Il cantante alcuni giorni fa purtroppo è stato coinvolto in un incidente stradale mentre era in motorino. Blanco-Altranotizia-(fonte: Instagram )Ecco quali sono le condizioni di salute di Blanco e qual è la foto che ha commosso il web. Blanco, l’immagine del cantante sulla sedia a rotelle Di certo conoscete tutti molto bene Blanco, il giovane artista, appena maggiorenne, che ha incanto il pubblico del Festival di Sanremo conquistando il primo posto del podio della kermesse musicale più famosa e più attesa ... Leggi su altranotizia (Di martedì 5 luglio 2022)ancora non ha ripreso a camminare e l’immagine del vincitore di Sanremoha lasciato senza parole molti fan. Scopriamo come sta adesso. Il cantante alcuni giorni fa purtroppo è stato coinvolto in un incidente stradale mentre era in motorino.-Altranotizia-(fonte: Instagram )Ecco quali sono le condizioni di salute die qual è la foto che ha commosso il web., l’immagine del cantanteDi certo conoscete tutti molto bene, il giovane artista, appena maggiorenne, che ha incanto il pubblico del Festival di Sanremo conquistando il primo posto del podio della kermesse musicale più famosa e più attesa ...

