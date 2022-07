Andrea Delogu | il lato B incanta i fan | Che fisico

Leggi su chemusica

(Di martedì 5 luglio 2022) La foto diha scatenato le reazioni del web: avete visto ilB pazzesco? Guardate cheda urlo. La celebre artista italiana non manca mai di far parlare di sé. Questa volta, però, lo ha fatto in un modo davvero incredibile, avete visto? Ormai il suo nome è diventato sinonimo di L'articolo, ili fan Chechemusica.it.