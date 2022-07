Alpini | la procura di Rimini chiede l’archiviazione dell’indagine per molestie “Impossibile identificare autore”

(Di martedì 5 luglio 2022) Il caso delledenunciato da decine di donne dopo l’adunata degliera diventato un fascicolo aperto dalla. Che a distanza di due mesi ha chiesto. In particolare si trattava dell’esposto di una venticinquenne. A confermare la richiesta latrice capo, Elisabetta Melotti. Alla base della richiesta dellaci sarebbe la non identificazione, a due mesi dai fatti, dei presunti autori delle. Una identificazione resa difficile sia per la presenza numerosa di persone nello stesso luogo sia per la copertura solo parziale delle telecamere di sorveglianza della zona. Inoltre l’unica testimone oculare, l’amica della giovane, non sarebbe stata in grado di riferire particolari utili ...

'Difficile identificare i colpevoli': ladella Repubblica di Rimini ha chiesto l'archiviazione per l'unica denuncia di molestie sessuali presentata dopo l'adunata degli2022 Ladella Repubblica di Rimini ha chiesto l' archiviazione per quella che si è rivelata essere l' unica denuncia di molestie sessuali avvenuta in occasione dell' adunata degli ...