WWE | La vittoria del Money In The Bank di Theory era stata già decisa da mesi

(Di lunedì 4 luglio 2022) Nella notte tra sabato e domenica si è tenutoIn The, PPV che ha visto trionfare nel main event: l’atleta nel corso della serata aveva perso lo United States Championship ai danni di Bobby Lashley, ma poco prima del match valido per la valigetta, Adam Pearce ha annunciato che il giovane avrebbe preso parte alla contesa. La suaha generato molte reazioni, sia positive che negative, visto che in molti credono che questa scelta siaun po’ troppo avventata e frutto dell’idea di Vince McMahon di voler fare del giovane atleta un campione del mondo in brevissimo tempo. Ma come sono andate davvero le cose? I rumors Secondo quanto raccolto da Ringside News, sebbenesembrasse un’addizione dell’ultimo minuto, la sua partecipazione al match pare ...

Pubblicità

"Big Time Becks" è arrivata vicinissima alla, ma è stata scaraventata giù dalla scala da Liv Morgan, diventata per la prima volta in carriera Miss Money in The Bank!United States ...... il favorito allarimane Rollins, ma gli occhi dei fan sono puntati anche su Riddle, ormai da settimane in rampa di lancio. Dove vedereMoney in the Bank 2022 Il Premium Live Event della ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Money in the Bank ha lasciato molti fan senza parole, e la WWE ha voluto organizzare tutto al meglio, soprattutto per quanto riguarda le sorprese più importanti, come la vittoria del titolo di Smackdo ...