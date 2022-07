WhatsApp in incognito: così potremo nascondere a tutti quando siamo online (Di lunedì 4 luglio 2022) La nuova funzione permetterà di non essere visibili anche mentre stiamo scrivendo un messaggio, inviando una foto, registrando un vocale. Tutelando di più la nostra privacy e rendendo la vita più difficile agli stalker Leggi su repubblica (Di lunedì 4 luglio 2022) La nuova funzione permetterà di non essere visibili anche mentre stiamo scrivendo un messaggio, inviando una foto, registrando un vocale. Tutelando di più la nostra privacy e rendendo la vita più difficile agli stalker

