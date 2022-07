Violento temporale nel Piacentino | una vittima | travolta dal crollo di un muro Scoperchiato il tetto dell’ospedale a Fiorenzuola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 luglio 2022) Un violentissimoha colpito nel tardo pomeriggio ilcausando gravi danni e una. Una donna è morta a Besenzone, colpita daldi un casolare crollato in un’azienda agricola. A Piacenza la bomba d’acqua ha investito la fiera patronale di Sant’Antonino travolgendo le circa 300 bancarelle presenti sul passeggio pubblico. Le raffiche di vento tra gli 80 e i 90 chilometri orari hanno rovesciato le tende dei banchi costringendo i passanti a mettersi al riparo. Una persona è rimasta ferita neldel dehor di un bar. Il forte vento haparte deldi: i vigili del fuoco hanno provveduto a evacuare alcuni pazienti per precauzione. Non risultano feriti. Centinaia gli ...