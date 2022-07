Vi ricordate le app che ti pagano per ogni sms promozionale non utilizzato? Verranno bloccate (Di lunedì 4 luglio 2022) Qualche tempo fa erano un vero e proprio must. Tutti venivano attratti da quelle applicazioni che ti promettevano una piccola ricompensa in denaro per ogni sms di una promozione non inviato, dandoti l’illusione di poter ricevere un beneficio economico, unendo l’utile (il fatto di inviare non sprecare dei messaggi già pagati attraverso il versamento di una tariffa di abbonamento) al dilettevole (la ricompensa, appunto). L’Agcom ha deciso di dire basta a questo tipo di sistema, dando comunicazione – lo scorso 30 giugno – del fatto di voler bloccare queste applicazioni che hanno questa tipologia di business model. LEGGI ANCHE > Le mail fraudolente alle caselle di posta istituzionale della Sapienza App che pagano per sms, l’Agcom ha deciso di bloccare queste attività Le app direttamente citate da Agcom sono SimCash, Coinbox, SmsCashback, Cash4Sms. ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 4 luglio 2022) Qualche tempo fa erano un vero e proprio must. Tutti venivano attratti da quelle applicazioni che ti promettevano una piccola ricompensa in denaro persms di una promozione non inviato, dandoti l’illusione di poter ricevere un beneficio economico, unendo l’utile (il fatto di inviare non sprecare dei messaggi già pagati attraverso il versamento di una tariffa di abbonamento) al dilettevole (la ricompensa, appunto). L’Agcom ha deciso di dire basta a questo tipo di sistema, dando comunicazione – lo scorso 30 giugno – del fatto di voler bloccare queste applicazioni che hanno questa tipologia di business model. LEGGI ANCHE > Le mail fraudolente alle caselle di posta istituzionale della Sapienza App cheper sms, l’Agcom ha deciso di bloccare queste attività Le app direttamente citate da Agcom sono SimCash, Coinbox, SmsCashback, Cash4Sms. ...

