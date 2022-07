Uomo dato alle fiamme nel Napoletano | c' è un fermo L' ipotesi dietro l' aggressione

Pubblicità

Napoli, bruciato vivo mentre è in videochiamata Napoli, 4 luglio 2022 - C'è un fermo riguardante il caso dell'alle fiamme a Frattamaggiore , comune nel Napoletano , mentre stava vidochiamando la fidanzata . Si chiama Pasquale Pezzella il soggetto fermato nella notte per l'aggressione di Nicola ...È stato fermato nella notte l'che avrebbealle fiamme Nicola Liguori mentre era in videochiamata con la fidanzata a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Prima di perdere i sensi la vittima dell'aggressione avrebbe ...Un uomo è stato dato alle fiamme mentre era seduto su una panchina in videochiamata con la fidanzata. Nella notte è stato fermato un 36enne con l'accusa di essere l'autore del tentato omicidio, La vit ...La vittima ha ustioni di terzo grado sul 45% del corpo. L'uomo conosceva l'aggressore e tra loro c'erano degli attriti. Fermato nella notte il 36enne Pasquale Pezzella, è stato interrogato per ore dag ...