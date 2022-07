Uccisero Willy Monteiro di botte. Ergastolo ai fratelli Bianchi (Di lunedì 4 luglio 2022) Marco e Gabriele Bianchi sono stati condannati all'Ergastolo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Condannati a 23 anni Belleggia e Pincarelli Leggi su ilgiornale (Di lunedì 4 luglio 2022) Marco e Gabrielesono stati condannati all'per l'omicidio diDuarte. Condannati a 23 anni Belleggia e Pincarelli

Pubblicità

MariannaCafier1 : Ergastolo per i fratelli Bianchi che uccisero Willy a calci e pugni. Non posso apprezzare in toto la legge italiana… - utini19 : A VOLTE LA GIUSTIZIA C'È. Condannati all'ergastolo i ' fanatici ' fratelli Bianchi che uccisero il mite Willy. - PietroAlviti : Frosinone, ergastolo ai fratelli Bianchi, secondo la corte uccisero barbaramente Willy Duarte - alanoski6 : RT @repubblica: Fratelli Bianchi, domani la sentenza sul caso Willy. Chiesto l'ergastolo. 'Uccisero per puro sfogo' [di Clemente Pistilli]… - Damianodanny1 : GIUSTIZIA X WILLY OGGI SENTENZA CONTRO I FRATELLI BIANCHI O9 2020 PESTARONO E UCCISERO WILLY DUARTE PUBB MINIST… -