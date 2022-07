Skam Italia: la quinta stagione arriva su Netflix il 1 settembre 2022 (Di lunedì 4 luglio 2022) La quinta stagione di Skam Italia arriverà su Netflix il 1 settembre 2022: tante le novità e il protagonista sarà Elia Skam Italia 5: tutto sulla serie in arrivo su Netflix su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Ladiarriverà suil 1: tante le novità e il protagonista sarà Elia5: tutto sulla serie in arrivo susu Donne Magazine.

Pubblicità

NetflixIT : Regà, ci è giunta voce che c’è un numero di telefono nascosto nelle stagioni passate di SKAM Italia, sarà mica ora… - solo1follia : RT @Nadsine: Voglio solo avvisare il gentile pubblico che per quanto io possa essere in hype per Skam Italia non smetterò mai di parlare di… - its_messybb : che cazzo è sto skam italia - rainbow_vals : RT @dreamingtom: ECCO ALCUNE FOTO DELLA S5 DI SKAM ITALIA CHE HYPEEE #skamitalia - noncicredx : SKAM ITALIA A SETTEMBRE, questa non è una simulazione -