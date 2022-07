Ronaldo Roma, annuncio bomba: ”Si farà grazie a Mourinho” (Di lunedì 4 luglio 2022) . Ecco che cosa può succedere: Capitale in subbuglio. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Da alcune ore è tam-tam mediatico sul futuro di Cristiano Ronaldo: l’asso portoghese vuole lasciare il Manchester United e l’agente si sta muovendo per cercare di trovare una nuova avventura che Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 4 luglio 2022) . Ecco che cosa può succedere: Capitale in subbuglio. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Da alcune ore è tam-tam mediatico sul futuro di Cristiano: l’asso portoghese vuole lasciare il Manchester United e l’agente si sta muovendo per cercare di trovare una nuova avventura che Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

goal : Jorge Mendes has offered Cristiano Ronaldo to Roma, according to the Gazzetta dello Sport ???? - Gazzetta_it : Cristiano Ronaldo riscopre la voglia d'Italia: è stato offerto alla Roma! - infoitsport : Cristiano Ronaldo, non c'è solo la Roma: in quota spunta la pista Napoli - TMW_radio : #Maracanà ??? Arturo Di Napoli: «Lukaku avrà grandi responsabilità nei confronti di tutto il mondo #Inter. Ronaldo… - sportli26181512 : Cristiano Ronaldo, non c'è solo la Roma: in quota spunta la pista Napoli: Il futuro di Cristiano Ronaldo sta divent… -