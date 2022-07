Quarta dose vaccino Covid, in tre mesi l’ha fatta meno di 1 su 3 (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – In tre mesi la Quarta dose di vaccino anti-Covid non ha convinto gli italiani che potevano farla. Per questo continuano gli appelli del ministro della Salute Roberto Speranza a fragili e anziani per fare prima possibile il richiamo, visto anche il rialzo della curva dei contagi. Secondo i dati dell’Unità completamento campagna vaccinale, aggiornati ad oggi e pubblicati online, “la seconda dose booster del vaccino anti-Covid (o Quarta dose) è stata somministrata a 1.274.426, il 28% della platea” quindi meno di 1 su 3. “Sono 343.738 gli immunocompromessi, il 43,4% del totale, che hanno ultimato il ciclo vaccinale con il richiamo da almeno 4 mesi”, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – In treladianti-non ha convinto gli italiani che potevano farla. Per questo continuano gli appelli del ministro della Salute Roberto Speranza a fragili e anziani per fare prima possibile il richiamo, visto anche il rialzo della curva dei contagi. Secondo i dati dell’Unità completamento campagna vaccinale, aggiornati ad oggi e pubblicati online, “la secondabooster delanti-(o) è stata somministrata a 1.274.426, il 28% della platea” quindidi 1 su 3. “Sono 343.738 gli immunocompromessi, il 43,4% del totale, che hanno ultimato il ciclo vaccinale con il richiamo da al”, ...

