Non solo Evergrande. L'altra mina cinese è Fosun (Di lunedì 4 luglio 2022) Non è detto che sia peggio, ma certamente non è meglio. Mentre in queste settimane si decide il destino di Evergrande, il gigante cinese avvitatosi su 300 miliardi di debito, il Dragone si scopre ancora una volta fragile. Il nome è di quelli che fanno rumore, forse più della stessa Evergrande: Fosun, costituito nel 1992 come il più grande conglomerato privato della Cina continentale, con sede a Shanghai. Soprannominato la Hutchison Whampoa di Shanghai, opera nel settore assicurativo, degli investimenti, gestione degli asset e nel settore industriale. Al timone, Guo Guangchang, ex enfant prodige, che in molti hanno equiparato al finanziere americano Warren Buffett. Fosun, che tra altre cose è proprietario dei Club Med sparsi per il mondo, ha improvvisamente visto le sue azioni ...

