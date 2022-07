Mercato Napoli: l’attaccante apre all’addio, accadrà nei prossimi giorni (Di lunedì 4 luglio 2022) Andrea Petagna, attaccante del Napoli, milita tra le fila dei partenopei dal 2020 vantando 50 presenze e 7 gol all’attivo. Il giocatore è arrivato in maglia azzurra con il ruolo di vice Osimhen anche se, in alcuni momenti della stagione, causa infortunio del nigeriano, ha disputato diverse partite dal primo minuto. Le prestazioni del giocatore non sono sempre state esaltanti ovviamente anche a causa dello scarso minutaggio che, per un giocatore con il fisico di Petagna, è fondamentale. Petagna (Photo by Vincenzo PINTO / AFP) (Photo by VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images)Nonostante ciò, l’attaccante ha sempre mostrato grande impegno ma soprattutto un forte attaccamento alla maglia. Tuttavia, quest’anno potrebbe davvero lasciare i partenopei: su di lui diverse società di Serie A, quella più interessata sembra essere il Monza che disputerà il ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 4 luglio 2022) Andrea Petagna, attaccante del, milita tra le fila dei partenopei dal 2020 vantando 50 presenze e 7 gol all’attivo. Il giocatore è arrivato in maglia azzurra con il ruolo di vice Osimhen anche se, in alcuni momenti della stagione, causa infortunio del nigeriano, ha disputato diverse partite dal primo minuto. Le prestazioni del giocatore non sono sempre state esaltanti ovviamente anche a causa dello scarso minutaggio che, per un giocatore con il fisico di Petagna, è fondamentale. Petagna (Photo by Vincenzo PINTO / AFP) (Photo by VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images)Nonostante ciò,ha sempre mostrato grande impegno ma soprattutto un forte attaccamento alla maglia. Tuttavia, quest’anno potrebbe davvero lasciare i partenopei: su di lui diverse società di Serie A, quella più interessata sembra essere il Monza che disputerà il ...

